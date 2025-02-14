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لبنان

أين "حركة أمل" من تحركات المطار؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2025 | 06:42
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وسط الاحتجاجات التي شهدها طريق مطار رفيق الحريري الدّولي، أمس الخميس، تصاعدت الإتصالات بين أطرافٍ عديدة لضبط الشارع وقد قاد "حزب الله" تلك المساعي حتى حصلت محادثات على أعلى المستويات وصلت إلى رئاسة الجمهورية.
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وتقول معلومات "لبنان24" إنَّ "حزب الله" لم يُصدر "تعميماً" للمناصرين بالتحرّك في الشارع اعتراضاً على منع هبوط طائرة إيرانية في المطار، مشيرة إلى أنَّ التحرك الذي حصل تمّ استناداً لدعوات على "واتسآب" وليس بناء لأي توجيهات مسبقة على الإطلاق، في حين أن "المعتصمين ليسوا حزبيين".
 
 
في المقابل، تبيّن أن حركة "أمل" بقيت على "الحياد" تماماً خلال أي تحرك في الشارع وبالتالي لم يكن هناك أي دعوة للاعتصامات، الأمر الذي يجعل "الثنائي" في مكانين متباعدين هذه المرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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