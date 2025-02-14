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لبنان

مشاركة كثيفة لتيار "المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:41
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شهدت قرى وبلدات البقاع الغربي وراشيا، بإشراف منسق تيار "المستقبل" محمد هاجر، مشاركة كثيفة في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. حيث انتقل الآلاف بالحافلات والسيارات الخاصة عبر طريقي القرعون-المرج مرورا بجب جنين باتجاه الطريق الدولية إلى بيروت، وطريق راشيا-المصنع، حاملين صور الرئيس الشهيد والأعلام اللبنانية.
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وقد بدا أن التيار في راشيا والبقاع الغربي، قد أعاد من خلال هذه المناسبة استنهاض قواعده الحزبية ورفع مستوى مشاركة مؤيديه من خلال ماكنة تنظيمية رشيقة.
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