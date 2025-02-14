مشاركة كثيفة لتيار "المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا

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شهدت قرى وبلدات البقاع الغربي وراشيا، بإشراف منسق تيار "المستقبل" محمد هاجر، مشاركة كثيفة في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. حيث انتقل الآلاف بالحافلات والسيارات الخاصة عبر طريقي القرعون-المرج مرورا بجب جنين باتجاه الطريق الدولية إلى بيروت، وطريق راشيا-المصنع، حاملين صور الرئيس الشهيد والأعلام اللبنانية.وقد بدا أن التيار في راشيا والبقاع الغربي، قد أعاد من خلال هذه المناسبة استنهاض قواعده الحزبية ورفع مستوى مشاركة مؤيديه من خلال ماكنة تنظيمية رشيقة.