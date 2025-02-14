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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع بو فاعور

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:47
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل الوزير السابق عبدالله فرحات يرافقه المونسنيور نادر جبيل رئيس جمعية الراعي الصالح الدولية، وجرى التداول في مجالات التعاون مع الجيش.
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