بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإعلام بول مرقص وكان عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية، وبحث في مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الموجود حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب.واستقبل بري سفير كوريا الجنوبية بارك إيل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان .على صعيد آخر ولمناسبة الذكرى الــ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال بري: "يفتقده ويحتاجه الوطن مشروع وحدة وشراكة وإعتدال ومشروع إيمان بالإنسان من أجل لبنان".