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لبنان

لتأمين عودة اللبنانيين من إيران.. وزارة الأشغال تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:24
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أكد المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان ،" متابعته الحثيثة لملف الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان".

واعلن ان  "وزير الأشغال العامة والنقل يتابع الملف بشكل مباشر، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين وشركة طيران الشرق الأوسط، لضمان عودة اللبنانيين بسرعة وبكرامة".
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وأشار البيان إلى أنه" يمكن للراغبين في العودة استخدام أي بلد مجاور وفقًا للظروف المتاحة، دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية".

و أوضح أن" التنسيق يتم مباشرةً مع السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، فيما تستمر وزارة الخارجية في اتصالاتها مع الجهات الإيرانية لتسهيل العودة الفورية".  

وشددت الوزارة على أن" ضمان انتظام العمل في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي وفق أعلى المعايير الدولية هو من أولوياتها، حفاظًا على استمرارية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يعدّ بوابة لبنان إلى العالم". 

و أكدت أنها" لن تتوانى عن اتخاذ الحلول المناسبة لضمان عودة خط الطيران بين لبنان وإيران إلى العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العامة والأهداف المرجوة".  

وختم البيان مشيرا الى "تقدير وزير الأشغال تفهم المواطنين اللبنانيين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، مؤكدًا أن" الجهود مستمرة لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن".

 
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