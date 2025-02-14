شقير يضع اكليلين باسم الهيئات الاقتصادية "وكلنا بيروت" على ضريح الرئيس الحريري

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زار رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير صباح اليوم، ضريح الرئيس الشهيد على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية وتجمع "كلنا بيروت"، لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث وضع إكليلين باسم الهيئات والتجمع.وقرأ الفاتحة على روح الرئيس الحريري، ثم انتقل الى أضرحة الشهداء، رفاق الرئيس رفيق الحريري، وقرأ الفاتحة على أرواحهم.