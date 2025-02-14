جامعة رفيق الحريري تحتفل وتكرم رؤيته التعليمية والإصلاحية

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اجتمعت أسرة جامعة رفيق الحريري في الذكرى العشرين لاستشهاده، في احتفال تحت شعار "عشرين وبالوعد مكملين"، تكريما لرؤية استثنائية شكلت منارة للأمل والتقدم في لبنان.وألقت الصحافية وردة زامل كلمة رئيسية، أبرزت فيها "الإرث العميق للشهيد الحريري وتأثيره المستدام على لبنان"، حيث تفاعل الحاضرون مع كلماتها بعمق، مؤكدين "استمرار رؤيته في بناء المستقبل".وقالت: "افتقدناه في كل أزمة، وثقنا بأنه سيجد الحل. كان التزامه منارة للأمل، ليس للبنان فحسب، بل للعالم بأسره. حيثما ذهب، كان الجميع يرددون: وصل السيد لبنان، ولن نلتقي بمثله مجددا".عقب الحفل، توجه رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي ونوابه والأساتذة والطلاب إلى ضريح الشهيد في وسط بيروت، حيث وضعوا إكليلا من الورد الأبيض، تعبيرا عن وفائهم لقيمه وإرثه التعليمي.افتتتحت المناسبة بالنشيد الوطني، تلاه دقيقة صمت تكريما للشهيد. ثم ألقى لادقي، كلمة شدد فيها على "التزام الحريري بالتعليم وإعادة إعمار الوطن"، مشيرا إلى "دوره في اتفاق الطائف وجهوده في إعادة بناء لبنان". وقال: "قيادة الشهيد تجاوزت الانقسامات، وركزت على بناء الدولة، وتعزيز الحكم، والرعاية الصحية، والإصلاح الاقتصادي، والتعليم، الذي كان في صميم رؤيته، مؤثرا في حياة الكثيرين، بمن فيهم أنا".اختتمت المناسبة بعرض فيديو أعده خريج الجامعة معاز كبور، جسد فيه رؤية الحريري، وحبه لبيروت، ونصائحه للشباب اللبناني بالسعي وراء التعليم.