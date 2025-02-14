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لبنان
جيفيرز: الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوبي الليطاني بحلول الثلاثاء
Lebanon 24
14-02-2025
|
09:07
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قال رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: "حققنا تقدماً كبيراً".
وشدد جيفيرز على أنه "من المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوبي الليطاني بحلول الثلاثاء".
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