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لبنان

جيفيرز: الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوبي الليطاني بحلول الثلاثاء

Lebanon 24
14-02-2025 | 09:07
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قال رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: "حققنا تقدماً كبيراً".

وشدد جيفيرز على أنه "من المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوبي الليطاني بحلول الثلاثاء".
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