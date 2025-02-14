محافظ بيروت ورئيس واعضاء المجلس البلدي وفاعليات عسكرية زاروا ضريح الرئيس الشهيد الحريري

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبد الله درويش واعضاء المجلس البلدي يرافقهم قائدا فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز وفوج الحرس العميد عباس الحسيني وضباط من الفوجين زاروا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى العشرين لاستشهاده ورفاقه الشهداء، حيث وضعوا اكاليل من الزهر على الضريح .وألقى المحافظ عبود كلمة قال فيها: "عشرون سنة مدة طويلة، بيروت تضررت وتدمرت وعانت ما عانته، بيروت اليوم بحاجة لنهضة إعادة إعمار كالتي قام بها الرئيس رفيق الحريري، نحن بحاجة لرجالات يشبهونه لنكون معهم يداً بيد لنبني بيروت لأن إعادة الإعمار تحتاج الى إبتكار حلول كالتي عمل عليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بظروف مماثلة اليوم. أعرف معاناة الشهيد رفيق الحريري حينها خاصةً في ظل الأنقسامات السياسية. الرئيس الشهيد رفيق الحريري نجح في ابتكار هذه الحلول ونجح في اطلاق عملية إعادة إعمار لبنان التي توقفت منذ تاريخ وفاته".اضاف: "من وقت اللي استشهد ما حدا ضرب مسمار ببيروت ما إنعمل مشروع عليه القيمة والقدر ببيروت".من جهته تحدث درويش: "رحم الله الشهيد الحريري الذي لم يزل بقلبنا وبقلب كل لبناني، كما نشكر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعاد فتح شارع المصارف ومحيط مجلس النواب وكل المنطقة في الوسط التجاري في بيروت وهي كخطوة أولى ممتازة، وإن شاء الله من بعد نيل الثقة سنعدكم بفتح الطرق جميعها".