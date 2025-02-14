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لبنان
في عكار... قتل شقيقه!
Lebanon 24
14-02-2025
|
09:37
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وقع اشكال فردي بين شقيقين في بلدة وادي خالد العكارية ادى الى تضارب وتدافع بينهما، ثم أطلق المدعو "م. أ" النار باتجاه شقيقه "ع. أ" واصابه في عنقه ليسقطه قتيلآ على الفور.
وقد عملت فرق الاسعاف على نقل الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة وبحسب ما افادت المصادر ان خلفية الاشكال مادية بين الطرفين.
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وضربت القوة الامنية طوقآ امنيآ في المحلة المذكورة وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيدآ لتوقيفه.
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