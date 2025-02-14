جنبلاط وعقيلته زارا ضريح الرئيس الشهيد الحريري

زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ترافقه عقيلته السيدة نورا جنبلاط، ضريح الرئيس رفيق الحريري في الذكرى العشرين لاستشهاده، ووضعا وردتين وتليا الفاتحة عن روحه الطاهرة.



وكان جنبلاط قد استذكر الرئيس الشهيد بوضع صورته على صفحته على موقع "اكس".

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