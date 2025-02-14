تيمور جنبلاط: إصرارنا على العدالة لكل الشهداء

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس":



"اليوم في ١٤ شباط ذكرى الشهيد رفيق الحريري، وغداً في ١٦ آذار ذكرى كمال جنبلاط، سيبقى إصرارنا على العدالة لكل الشهداء، ويبقى تمسّكنا بالاعتدال، بمشروع الدولة والمؤسسات، وبمسيرة النضال والتضحيات التي قدّمها اللبنانيون في ثورة الاستقلال".

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