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لبنان

سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:16
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استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء اليوم في بيت الوسط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه نجله النائب تيمور جنبلاط، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود، وتناول البحث آخر التطورات المحلية الإقليمية والأوضاع العامة.
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كما التقى الرئيس الحريري وزير الداخلية أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحث معه في آخر المستجدات.

والتقى النائب إيهاب مطر وعرض معه التطورات.




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