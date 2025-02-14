سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط.. هذا ما تم بحثه

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كما التقى الرئيس الحريري وزير الداخلية أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحث معه في آخر المستجدات.والتقى النائب إيهاب مطر وعرض معه التطورات.