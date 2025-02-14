Advertisement

لبنان

وفود رسمية زارت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1320544-638751569442722834.jpeg
Doc-P-1320544-638751569442722834.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمّت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت منذ الصباح الباكر، وفود رسمية وشعبية، لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاده.
 
 
وفي هذا الإطار، زار رئيس الحكومة نواف سلام الضريح، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير طارق متري ووزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وكان في استقباله الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، حيث قرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.
Advertisement

كذلك، زار الرئيس فؤاد السنيورة الضريح، يرافقه الوزراء السابقون أحمد فتفت، خالد قباني وبهيج طبارة، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.
 
 
وزار الضريح أيضا وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ووضع إكليلا من الزهر، وكذلك السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ووضعت إكليلا من الزهر.
 
أيضاً، حضر إلى الضريح السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، ووضع إكليلا من الزهر، محافظ بيروت مروان عبود على رأس وفد من فوج إطفاء بيروت والحرس البلدي ووضع إكليلا من الزهر، رئيس مجلس بلدية بيروت على رأس وفد من المجلس البلدي، وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهر، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد ووضع إكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.

ومن زوار الضريح الوزير السابق غازي العريضي، الوزير السابق سليم دياب، النائب السابق عاصم عراجي، العلامة السيد علي الأمين، هشام الجارودي، وفد نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن، وفد من النادي الرياضي، وفد من جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، وفد من قطاع الاغتراب في تيار المستقبل، الجهاز الطبي في مؤسسة الحريري، منسقية تيار المستقبل في البقاع، وفد من كشافة المستقبل وشخصيات ووفود.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2025-02-14
16:55 | 2025-02-14
16:52 | 2025-02-14
16:40 | 2025-02-14
16:30 | 2025-02-14
16:21 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24