وفود رسمية زارت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده

أمّت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت منذ الصباح الباكر، وفود رسمية وشعبية، لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاده.

وفي هذا الإطار، زار رئيس الحكومة نواف سلام الضريح، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير طارق متري ووزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وكان في استقباله الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، حيث قرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.

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كذلك، زار الرئيس فؤاد السنيورة الضريح، يرافقه الوزراء السابقون أحمد فتفت، خالد قباني وبهيج طبارة، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.

وزار الضريح أيضا وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ووضع إكليلا من الزهر، وكذلك السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ووضعت إكليلا من الزهر.

أيضاً، حضر إلى الضريح السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، ووضع إكليلا من الزهر، محافظ بيروت مروان عبود على رأس وفد من فوج إطفاء بيروت والحرس البلدي ووضع إكليلا من الزهر، رئيس مجلس بلدية بيروت على رأس وفد من المجلس البلدي، وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهر، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد ووضع إكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.



ومن زوار الضريح الوزير السابق غازي العريضي، الوزير السابق سليم دياب، النائب السابق عاصم عراجي، العلامة السيد علي الأمين، هشام الجارودي، وفد نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن، وفد من النادي الرياضي، وفد من جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، وفد من قطاع الاغتراب في تيار المستقبل، الجهاز الطبي في مؤسسة الحريري، منسقية تيار المستقبل في البقاع، وفد من كشافة المستقبل وشخصيات ووفود.