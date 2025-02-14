بيان جديد.. "أمل" تردّ على "القوات"

أصدر المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل بياناً رد فيه على بيان صادر عن دائرة الإعلام في حزب "القوات اللبنانية".

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وجاء في بيان "أمل": "يبدو أن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية تعيش حالة من البطالة تجعلها عالقة في دائرة معارك دونكيشوتية كما رئيسها، ولا يجد الإثنان منها مخرجاً، وهي تظنّ بسبب الفراغ أنها في موقع من يصنّف اللبنانيين. وبما أنها تبني ردها على خبريات، فلا حاجة للرد عليها علها تنزعج أكثر".