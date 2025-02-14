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لبنان

بيان جديد.. "أمل" تردّ على "القوات"

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:44
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أصدر المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل بياناً رد فيه على بيان صادر عن دائرة الإعلام في حزب "القوات اللبنانية".
 
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وجاء في بيان "أمل": "يبدو أن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية تعيش حالة من البطالة تجعلها عالقة في دائرة معارك دونكيشوتية كما رئيسها، ولا يجد الإثنان منها مخرجاً، وهي تظنّ بسبب الفراغ أنها في موقع من يصنّف اللبنانيين. وبما أنها تبني ردها على خبريات، فلا حاجة للرد عليها علها تنزعج أكثر".
 
 
وفي وقت سابق، أصدرت "القوات" بياناً جاء فيه: "بلغنا أنّ الرئيس نبيه بري انزعج من صورة الوزراء الأربعة في معراب، ولكنه لم ينزعج مثلا من مقاطعة استشارات التأليف وإهانة موقع الرئاسة الثالثة، ولم ينزعج من تحدي الرئيس المكلف بإلزامه أمام شاشات التلفزيون بمرشح أوحد لوزارة المالية، ولم ينزعج من تسمية الثنائي للوزراء الأربعة، وكأن ما يحقّ له لا يحقّ لغيره، ولم ينزعج سابقًا من إقفال مجلس النواب أمام الانتخابات الرئاسية، ولم ينزعج مِن ومِن و.... واللائحة تطول، وقد آن الآوان لترييح الرئيس بري من الانزعاج بتطبيق الدستور بدءًا من احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، وصولا إلى إبعاد التعطيل والمعطلين عن المؤسسات".
 
 
 
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