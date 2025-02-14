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لبنان

من فرنسا.. هذا ما قيل عن "سلاح حزب الله"!

Lebanon 24
14-02-2025 | 13:28
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قالت إميليا لاكرافي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إنَّه على الرئيسين اللبنانيين جوزاف عون ونواف سلام، العمل على نزع "سلاح حزب الله".
 
وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الجمعة، أوضحت لاكرافي أنّه "لا تواصل مع حزب الله"، مؤكدة أن "تواصل فرنسا يحصل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية".
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