بالفيديو.. اعتداء يطال "اليونيفيل" على طريق المطار!

أقدم مُحتجون عند طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء الجمعة، على إحراق آلية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء مرورها في المحلّة.

وذكرت المعلومات أنّ دورية من "اليونيفيل" مؤلفة من 3 آليات تعرّضت للاعتداء عند مدخل المطار، مشيرة إلى أنَّ بعض الشبان قاموا بضرب العناصر وأخذ الأجهزة التي كانت بحوزتهم.

كذلك، قام المعتصمون بإفراغ شاحنة نفايات في المحلة لإقفال الطريق نهائياً أمام السيارات والمارة.

وتشهد المنطقة المذكورة توتراً كبيراً منذ ساعات المساء، حيث أقدمَ المعتصمون على قطع المسارب المؤدية إلى المطار، ما أدى إلى شل الحركة هناك.

وتأتي هذه الاحتجاجات اعتراضاً على منع الدولة اللبنانية هبوط طائرة إيرانية، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي.

بالفيديو.. متظاهرون يضرمون النيران في سيارة لقوات "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/nYHSw9rHP9 — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 14, 2025 Advertisement