آخر معلومة عن حادثة "اليونيفيل" في بيروت.. ونداءٌ أممي عاجل

كشفت قناة "الحدث"، ان الموكب الذي تم حرقه على طريق مطار بيروت يعود لنائب رئيس اليونيفل أرولدو لازارو.





وافادت معلومات قناة الـ "LBCI" ان "أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار 3 منهم توجهوا الى المطار والرابع تم نقله الى المستشفى العسكري".

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واشارت المعلوات إلى ان "جنديان تابعان لليونيفيل كانا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وباقي الجنود توجهوا إلى المطار".



وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب سلوك طريق مطار بيروت بعد الاعتداء. وافادت معلومات قناة الـ "LBCI" ان "أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار 3 منهم توجهوا الى المطار والرابع تم نقله الى المستشفى العسكري".واشارت المعلوات إلى ان "جنديان تابعان لليونيفيل كانا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وباقي الجنود توجهوا إلى المطار".وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب سلوك طريق مطار بيروت بعد الاعتداء.

يُذكر أن محتجين أقدموا على إحراق آلية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء مرورها بالقرب من طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وذكرت المعلومات أنّ دورية من "اليونيفيل" مؤلفة من 3 آليات تعرّضت للاعتداء عند مدخل المطار، مشيرة إلى أنَّ بعض الشبان قاموا بضرب العناصر وأخذ الأجهزة التي كانت بحوزتهم.



كذلك، قام المعتصمون بإفراغ شاحنة نفايات في المحلة لإقفال الطريق نهائياً أمام السيارات والمارة.



وتشهد المنطقة المذكورة توتراً كبيراً منذ ساعات المساء، حيث أقدمَ المعتصمون على قطع المسارب المؤدية إلى المطار، ما أدى إلى شل الحركة هناك.