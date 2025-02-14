بالفيديو.. الجيش يتدخل لفتح طريق المطار!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ قوة من الجيش وصلت إلى طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وذلك من أجل فتحها بالقوة بعدما أقدم مواطنون على قطعها خلال ساعات المساء.

وذكرت المصادر أن الجيش أوفد تعزيزات عسكرية إلى المحلة وتحديداً بعد قيام شبان بإحراق آلية تابعة لقوات "اليونيفيل"، ما أسفر عن سقوط جريحٍ من طاقمها.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة قيام العسكريين بالتقدم نحو المتظاهرين في محاولة لإبعادهم عن الطريق، وقد سُجل إطلاق نارٍ في الهواء.

في غضون ذلك، ذكرت قناة "الحدث" أنَّ موكب "اليونيفيل" الذي تعرّض للاعتداء على طريق مطار بيروت، يعود لنائب رئيس اليونيفل أرولدو لازارو.

وإبان ما حصل، دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب سلوك طريق مطار بيروت بعد الاعتداء.