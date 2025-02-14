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لبنان

على طريق المطار.. هذا ما فعله الدفاع المدني

Lebanon 24
14-02-2025 | 14:05
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اخمد الدفاع المدني، مساء اليوم، الحريق داخل السيارة على طريق المطار واقتصرت الأضرار على الماديات. 
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