نائب "قواتي" لبري: ضب الزعران!

توجه عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "ضب الزعران ولا تفوّت فرصة بناء الدولة!".



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وكتب في منشور آخر عبر منصة "إكس": "أصدرت قيادة حركة أمل بياناً قالت فيه إن "الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان، وأن قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي".ودعت قيادة الحركة الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين.على امل ان يكون بيان امل نابع عن قناعة وارادة فعل، في كافة الاحوال: موقف يبنى عليه ...".