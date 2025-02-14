Advertisement

لبنان

الدكوانة تحتفل بتولي منسى منصب وزير الدفاع في حكومة العهد الأولى

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1320615-638751687059587742.jpeg
Doc-P-1320615-638751687059587742.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدعوة من رئيس وأعضاء بلدية الدكوانة، أُقيم حفل إستقبال وتهاني لمناسبة تولي اللواء الطيار ميشال منسى منصب وزير الدفاع في حكومة العهد الأولى.

الحفل الذي إستُهِل بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب فادي العلم ولفيفٌ من الكهنة، وشارك فيه الوزير منسى وعائلته وأقرباؤه ورئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وحشدٌ من فعاليات البلدة والمؤمنين.
Advertisement

بعد القداس إنتقل الجميع الى صالون كنيسة مار جرجس الدكوانة حيث ألقى رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة كلمة بإسم البلدية، جاء فيها:

"معالي الوزير اللواء الطيار ميشال منسّى، وزير الدفاع الوطني، يشرفنا أن تبدأ مسيرتك الوزارية من بلدتك الدكوانة، فكيف إذا كانت الإنطلاقة بقداسٍ إلهي يجمعك وأهلك ومحبيك في رعيتنا كنيسة مار جرجس، فلتكن حربته سنداً لك للدفاع عن الوطن، معالي الوزير.

الدكوانة، أيها السادة، فرِحة تعتز وتفتخر بالعهد الجديد وبوصول العماد جوزيف عون الى سدة الرئاسة وإختيار إبن بلدتنا اللواء الطيار ميشال منسّى وزيراً للدفاع في أدق مرحلة من تاريخ لبنان والتي تتطلب شجاعة الرئيس وحكمة الوزير ومصداقية الحكومة للحفاظ على سيادة وكرامة وإستقلال لبنان من خلال تنفيذ القرارات الدولية.

معالي الوزير، عرفناك أخاً لواءاً شامخاً في جيشنا البطل، ومفتشاً عاماً حريصاً على النزاهة والإنضباط والميثاقية وصوتاً للحق في غرفة الشكاوى في القصر الجمهوري الذي وضع كل ثقته بشخصكم الكريم من أجل المساعدة في النهوض والأمن والسلام والإزدهار للبنان.

معالي الوزير، الدكوانة بلدية، مخاتير ، رعايا وفعاليات، أهالي وسكان الى جانبكم ، متمنيين لكم الصحة أولاً، والتوفيق في مهامكم الجديدة لما فيه خير لبنان والمؤسسة العسكرية".

وزير الدفاع اللواء ميشال منسى شكر بلدية الدكوانة ورئيسها وأهل البلدة على حفاوة الإستقبال مشيراً الى حنينه لبلدته الدكوانة التي ترعرع فيها وللبيوت التي أنجبت أبطالاً وشرفاءً وشهداء.

وزير الدفاع إعتبر أن الدكوانة هي رمز للصمود والدفاع عن الوطن، مشيراً الى أن لبنان في مرحلة جديدة، وأن العزيمة قوية من خلال الجيش اللبناني والشعب الذي هو سند الجيش.

وزير الدفاع شدّد على أن لبنان هو بلد الإنسان والإيمان، واليوم لدينا أمل بالمحافظة عليه من خلال عهد رئيس الجمهوية العماد جوزيف عون.

وفي نهاية الحفل تقبّل الوزير والى جانبه رئيس البلدية التهاني.




لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2025-02-14
16:55 | 2025-02-14
16:52 | 2025-02-14
16:40 | 2025-02-14
16:30 | 2025-02-14
16:21 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24