الدكوانة تحتفل بتولي منسى منصب وزير الدفاع في حكومة العهد الأولى

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الحفل الذي إستُهِل بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب فادي العلم ولفيفٌ من الكهنة، وشارك فيه الوزير منسى وعائلته وأقرباؤه ورئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وحشدٌ من فعاليات البلدة والمؤمنين.بعد القداس إنتقل الجميع الى صالون كنيسة مار جرجس الدكوانة حيث ألقى رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة كلمة بإسم البلدية، جاء فيها:"معالي الوزير اللواء الطيار ميشال منسّى، وزير الدفاع الوطني، يشرفنا أن تبدأ مسيرتك الوزارية من بلدتك الدكوانة، فكيف إذا كانت الإنطلاقة بقداسٍ إلهي يجمعك وأهلك ومحبيك في رعيتنا كنيسة مار جرجس، فلتكن حربته سنداً لك للدفاع عن الوطن، معالي الوزير.الدكوانة، أيها السادة، فرِحة تعتز وتفتخر بالعهد الجديد وبوصول العماد جوزيف عون الى سدة الرئاسة وإختيار إبن بلدتنا اللواء الطيار ميشال منسّى وزيراً للدفاع في أدق مرحلة من تاريخ لبنان والتي تتطلب شجاعة الرئيس وحكمة الوزير ومصداقية الحكومة للحفاظ على سيادة وكرامة وإستقلال لبنان من خلال تنفيذ القرارات الدولية.معالي الوزير، عرفناك أخاً لواءاً شامخاً في جيشنا البطل، ومفتشاً عاماً حريصاً على النزاهة والإنضباط والميثاقية وصوتاً للحق في غرفة الشكاوى في القصر الجمهوري الذي وضع كل ثقته بشخصكم الكريم من أجل المساعدة في النهوض والأمن والسلام والإزدهار للبنان.معالي الوزير، الدكوانة بلدية، مخاتير ، رعايا وفعاليات، أهالي وسكان الى جانبكم ، متمنيين لكم الصحة أولاً، والتوفيق في مهامكم الجديدة لما فيه خير لبنان والمؤسسة العسكرية".وزير الدفاع اللواء ميشال منسى شكر بلدية الدكوانة ورئيسها وأهل البلدة على حفاوة الإستقبال مشيراً الى حنينه لبلدته الدكوانة التي ترعرع فيها وللبيوت التي أنجبت أبطالاً وشرفاءً وشهداء.وزير الدفاع إعتبر أن الدكوانة هي رمز للصمود والدفاع عن الوطن، مشيراً الى أن لبنان في مرحلة جديدة، وأن العزيمة قوية من خلال الجيش اللبناني والشعب الذي هو سند الجيش.وزير الدفاع شدّد على أن لبنان هو بلد الإنسان والإيمان، واليوم لدينا أمل بالمحافظة عليه من خلال عهد رئيس الجمهوية العماد جوزيف عون.وفي نهاية الحفل تقبّل الوزير والى جانبه رئيس البلدية التهاني.