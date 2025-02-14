بعد الاحتجاجات.. دعوة من حركة امل للجيش والقوى الأمنية

أصدرت حركة أمل، مساء اليوم الجمعة، بياناً جاء فيه: "إن الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان، وأن قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي".

كما دعت قيادة الحركة الجيش والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين.