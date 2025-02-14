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لبنان

"هجوم عنيف".. بيان من "اليونيفيل" إثر حادثة طريق المطار!

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:43
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أصدرت قوات "اليونيفيل" في لبنان، مساء اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه تعرض موكب تابع لها لاعتداء على طريق مطار بيروت.
وذكرت "اليونيفيل" أن الموكب كان يقل قوات حفظ السلام إلى المطار، مشيرة إلى أنه تعرض لهجوم عنيف وإضرام النيران في إحدى المركبات.
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وأوضحت "اليونيفيل" أن الاعتداء الذي حصل "أسفر عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية صلاحتيه والذي كان عائداً إلى وطنه بعد انتهاء مهامه"، وأضافت: "لقد صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".
وتابعت: "إن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب، ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وختم: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقاً لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".
 
 
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