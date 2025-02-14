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لبنان

عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:48
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب مساء اليوم، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس":
"الإعتداء على قوات اليونيفيل مرفوض ومدان وهذه القوات تقوم بدور كبير في الجنوب" 
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رئيس حزب التوحيد العربي

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