عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار

كتب رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب مساء اليوم، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس":



"الإعتداء على قوات اليونيفيل مرفوض ومدان وهذه القوات تقوم بدور كبير في الجنوب"