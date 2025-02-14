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لبنان

"التيار" يستنكر أحداث طريق المطار: أعمال شغب مشبوهة

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:38
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أصدر "التيار الوطني الحر"، مساء اليوم، بياناً دان فيه أعمال الشغب المشبوهة على طريق المطار وفي قلب بيروت، والتي أسفرت عن إصابة أحد ضباط "اليونيفيل".
ووصف "التيار" ما حصل بـ"الأعمال المشبوهة التي لا يمكن تبريرها بأي شكل، مهما كانت الدوافع"، وأضاف: "ما يجري هو اعتداء على حرية التنقل وجرّ للبلاد الى الفوضى في مرحلة تحتاج فيها إلى الأمن والاستقرار وجمع كلمة اللبنانيين في مواجهة التحديات والمخاطر الوجودية".
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وطالب "التيار" الجهات الأمنية بالتصدي لكل معتدٍ على الطرق والممتلكات العامة والخاصة، مُشدداً على وجوب اجراء التحقيقات مع مثيري الشغب وإحالتهم على القضاء لتأخذ العدالة مجراها.
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