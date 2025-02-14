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لبنان

حنكش يُطالب بمطار ثانٍ فوراً!

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:53
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كتب عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش تعليقًا على ما يجري على طريق المطار عبر حسابه على منصة "أكس": "ردع أي اعتداء على طريق مطار بيروت حيث يكون تسكيرها مستحيلًا…ومطار ثانٍ فوراً".
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عضو كتلة الكتائب

النائب الياس

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