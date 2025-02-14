حنكش يُطالب بمطار ثانٍ فوراً!

كتب عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش تعليقًا على ما يجري على طريق المطار عبر حسابه على منصة "أكس": "ردع أي اعتداء على طريق مطار بيروت حيث يكون تسكيرها مستحيلًا…ومطار ثانٍ فوراً".

Advertisement