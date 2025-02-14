منيمنة: البعض يظن انه يمكنه ابتزاز البلد سياسيا بالبلطجة

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"ان ما يحصل في شوارع بيروت وعلى مداخل مطار رفيق الحريري الدولي منذ يوم أمس من قطع للطرقات وحرق آليات لليونفل اليوم وما رافقه من خطابات تحريضية مرفوض ومدان ومستنكر شكلا ومضمونا".تابع: "دعوتنا كانت دائما للتضامن الوطني والوحدة الداخلية لمواجهة التحديات وهذا ينطبق على الجميع، لكن ان كان البعض يظن انه يمكنه ابتزاز البلد سياسيا مجددا بالبلطجة وبهذه التصرفات فهو واهم. نقف بشكل قاطع خلف الرئاسة اللبنانية والحكومة والمؤسسات الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني في حفظ الامن وبسط سلطة الدولة".ختم: "نذكر اصاحب الرؤوس الحامية أن من وقع على اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن لا الرئيس جوزاف عون ولا الرئيس نواف سلام، ومن ليس راضيا عن محتوى الاتفاق فليراجع الرئيس بري".