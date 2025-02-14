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لبنان

الأمم المتحدة: الإعتداء على "اليونيفيل" في بيروت غير مقبول

Lebanon 24
14-02-2025 | 16:30
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أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت بياناً، اليوم الجمعة، استنكرت فيه الاعتداء الذي طال قوات "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.
 
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وقالت بلاسخارت إن الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لليونيفيل مساء اليوم بالقرب من مطار بيروت غير مقبول على الإطلاق، وأضاف: "مثل هذا الاعتداء العنيف يهدد سلامة موظفي اللأمم المتحدة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وغالبًا ما يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم لعملهم".
 
وأكملت: "تؤكد الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية وجميع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). كذلك، تشدد الأمم المتحدة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".
 
وختمت: "نتمنى الشفاء العاجل لزملائنا في اليونيفيل الذين تعرضوا لهذا الحادث".
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