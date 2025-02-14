إجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي السبت

دعا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار مجلس الأمن الداخلي المركزي الى اجتماع طارئ، قبل ظهر يوم غد السبت في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية.

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