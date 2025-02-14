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لبنان

إجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي السبت

Lebanon 24
14-02-2025 | 17:24
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دعا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار مجلس الأمن الداخلي المركزي الى اجتماع طارئ، قبل ظهر يوم غد السبت في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية.
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