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لبنان

تعليق الرحلات الجوية الايرانية الى لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-02-2025 | 00:34
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت، أنه تمَّ "تعليق الرحلات القادمة من إيران إلى لبنان حتى 18 شباط".
 
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