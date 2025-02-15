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لبنان

واشنطن تندد بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت

Lebanon 24
15-02-2025 | 00:47
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نددت الولايات المتحدة بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت، الجمعة، والذي تسبب في إصابة جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الهجوم على ما ورد نفذته "مجموعة من أنصار حزب الله"، في إشارة إلى الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في لبنان.
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وأشادت الخارجية الأميركية بالاستجابة السريعة للقوات المسلحة اللبنانية لمنع المزيد من العنف، والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ التدابير لمحاسبة الأفراد على أفعالهم.

وطالبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" الجمعة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح في إحراق إحدى مركباتها الجمعة على طريق مؤدٍ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار حزب الله، في هجوم دانته "بشدة" الحكومة اللبنانية.
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