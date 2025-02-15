تقديرات" المستقبل": هذا عدد المشاركين في ذكرى الحريري

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افاد مصدر تنظيمي في "تيار المستقبل" أن كل الأخبار التي سرت عن مشاركة أطراف حزبية لبنانية غير "تيار المستقبل" في عملية الحشد يوم مهرجان الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري غير صحيحة.ولفت الى أنه لم يتواصل مع قيادة المستقبل أي طرف سياسي ليعرض عليها المساعدة في الحشد كما أشيع في الآونة الأخيرة. وأكد أن هناك عددا من أبناء مخيمات النزوح السوري في البقاع الأوسط وعكار أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الذكرى وفاءً للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولرد الجميل للرئيس سعد الحريري ومواقفه الداعمة للثورة السورية ولحرية الشعب السوري.اضاف المصدر بأنه في مطلع كلمة الرئيس الحريري كان هناك الحيز الكبير للوضع الجديد في سوريا .وقدّر المصدر عدد المشاركين في الذكرى بحوالى ستين الف شخص .