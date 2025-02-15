وزيران "مميزان سياسياً" في الحكومة

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تحدثت مصادر سياسية متابعة عن أنّ حكومة الرئيس نواف سلام ستحظى بـ"دفع سياسي" داخلي سيكون أساسها الوزيران طارق متري وغسان سلامة.وقالت المصادر إنَّ الوزيرين متري وسلام يشكلان "الدعامة الأساسية" لسلام من الناحية السياسية كونهما سيمثلان "الحلقة الأقوى" في الحكومة من حيث الخبرة السياسية الطويلة منذ سنوات.