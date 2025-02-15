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لبنان

بعد الاعتداء على عناصر اليونيفيل على طريق المطار.. هكذا علقت القنصلية النيبالية في لبنان

Lebanon 24
15-02-2025 | 01:34
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دانت القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال في لبنان بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له نائب القائد العام لقوة "اليونيفيل"، و"الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمهمة السامية التي تقوم بها قوات حفظ السلام في لبنان".
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وقالت في بيان: "إن هذا العمل غير المقبول يتعارض مع المبادئ الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب تحقيقًا جديًا وعاجلًا من قبل السلطات اللبنانية المعنية. نطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في هذا الحادث، وتوقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، تأكيدًا على احترام القوانين الدولية والمواثيق التي تحكم عمل قوات اليونيفيل في لبنان".

واكدت القنصلية وقوفها الكامل إلى جانب قوات "اليونيفيل" في أداء مهامها، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
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