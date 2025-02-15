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لبنان
"المستقبل" يدين الاعتداء على قوات اليونيفيل ويدعو القوى الأمنية إلى الحزم والضرب بيد من حديد
Lebanon 24
15-02-2025
|
02:03
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دان "تيار المستقبل" بشدة الاعتداء المشبوه على قوات "اليونيفيل"، وأكد أنه مرفوض بكل المعايير ويشكل تهديداً لعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي، واعتداءً صارخاً على كل اللبنانيين الذين يقدرون لهذه القوات دورها في جنوب لبنان على مدى عقود.
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وقال تيار المستقبل في بيان: "إن ما حصل ويحصل من اعتداءات وممارسات تهدد السلم الاهلي وانطلاقة العهد الجديد هي ممارسات مستنكرة، ومن يقوم بها مدعو إلى التبصر في دعوة الرئيس سعد الحريري لكسر أي انطباع عن الاستقواء بالسلاح، والمشاركة باعادة الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها التي تحمي الجميع وتضمن حقوقهم."
ودعا "تيار المستقبل" الدولة بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى الحزم والضرب بيد من حديد لحماية أمن اللبنانيين واستقرارهم، وتطبيق القانون على الجميع.
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