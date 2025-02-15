الحرارة ستنخفض ليلا إلى 4 درجات.. الأب خنيصر يكشف: "استعدوا للأسبوع المقبل"

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أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الشبه مداري يسيطر على شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، ويستقر الطقس خلال اليوم السبت ليكون مشمساً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، على ان يتحوّل الى غائم يوم الاحد ويتأثر لبنان بحالة عدم استقرار بين بعد ظهر الاحد والاثنين، فتتساقط امطار وثلوج متفرقة بخاصة في الجنوب السوري وغرب سوريا وعلى الجبال الشرقية والمناطق المجاورة لها، بينما تتساقط الثلوج المتفرقة فوق الجبال الغربية التي تعلو 1600 متر.وأضاف: "يجتاح الاعصار zelia شمال غرب استراليا بدرجة رابعة مدمرة، وبسرعة رياح تلامس 260 كم في الساعة وسينتج عن هذا الاعصار، مدّا بحرياً وغرقاً للسواحل وفيضانات وسيول جارفة وأضرارا جسيمة في الممتلكات."امّا بالنسبة لوضع طقس الاسبوع المقبل، فقال خنيصر:" استعدوا يا اهل الساحل وجهزوا وسائل التدفئة، فالحرارة ستتراوح في بعض الليالي بين 2 و 4 درجات مئوية، والآتي جميل".