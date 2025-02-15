سلام: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم، مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الامن المركزي.وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال، في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع اي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.واوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.كما ويترأس الرئيس سلام ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي اجتماعا مع الوزراء المعنيين بمتابعة الأوضاع والتطورات.