Advertisement

لبنان

سلام: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1320780-638752124319300721.jpeg
Doc-P-1320780-638752124319300721.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم، مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الامن المركزي. 
وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال، في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع اي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.
Advertisement
واوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.
كما ويترأس الرئيس سلام ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي اجتماعا مع الوزراء المعنيين بمتابعة الأوضاع والتطورات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-02-15
06:26 | 2025-02-15
06:18 | 2025-02-15
06:06 | 2025-02-15
05:57 | 2025-02-15
05:54 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24