منخفض جوي يسيطر قريباً على لبنان.. اليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الأحد غائما مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ومع تدني درجات الحرارة يتوقع ان تلامس 1400 متر. يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية و يتحول الى قليل الغيوم كما يتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة وتسوء الرؤية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة:طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم الاحد حيث تعود للانخفاض ويتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة .تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت :غائم جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو 1800متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.الأحد: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ومع تدني درجات الحرارة يتوقع ان تلامس 1400 متر. يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية و يتحول الى قليل الغيوم كما يتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة وتسوء الرؤية.الإثنين:قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة مساء مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق. يستمر تكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية .الثلاثاء:قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 19 جرجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 2 الى 11 درجة.- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 65 %.- حال البحر: مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1.25 متر) .- حرارة سطح الماء: 18 درجة.- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 17,22.