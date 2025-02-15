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لبنان

شقير: آن الأوان للإسراع بتشغيل مطار القليعات

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:57
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كتب رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس": "نستنكر بشدة الاعتداء على قوات اليونيفيل الذي هو بمثابة اعتداء على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، ولا بد من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البشعة. وكذلك نطالب بشدة بوقف أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة وقطع الطرق وحرق الإطارات، التي لم ينتج عنها على مدى سنوات طويلة سوى التخريب. لقد "شَبِعَ" اللبنانيون من هذه الممارسات الشاذة التي تنتهك القوانين وحقوق المواطنين وتضرب مصالحهم، ولا بد من العودة الى الدولة بكل المعايير والمقاييس.
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انطلاقاً مما يحصل وبشكل متكرر على طريق مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي - بيروت، نؤكد انه آن الأوان للإسراع بتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات - عكار، لأنه يشكل حاجة وطنية لجهة تأمين بديل لسفر اللبنانيين والزائرين، عن مطار بيروت في حال حصول الأزمات، وكذلك لتطوير وتفعيل قطاع النقل الجوي المدني في لبنان".
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