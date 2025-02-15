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لبنان

التقدمي دان التعرض لقوات اليونيفيل: لمنع الإخلال بالأمن

Lebanon 24
15-02-2025 | 05:03
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أكد الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان له، اليوم السبت أن "ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين من تحركات وقطع للطرقات، هي تصرفات مرفوضة غير مبررة مهما كانت الذرائع، وهي لا تخدم بأي حال من الأحوال الانطلاقة المطلوبة للبلاد".
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كما دان "التعرض لقوات اليونيفيل، كونه يتلاقى للأسف مع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على هذه القوات لمنعها من تأدية دورها إلى جانب الجيش اللبناني في تطبيق القرار الدولي 1701 وكشف اعتداءات العدو وخروقاته".

وقال: "إنّ المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بحاجة لمساهمة فعالة إيجابية من الجميع لإعطاء البلاد والمواطنين الفرصة التي يستحقون. وإزاء كل ذلك فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في ضرورة ضبط الوضع الداخلي ومنع الإخلال بالأمن ومنح البلاد الوقت المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار".
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