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لبنان

وزير الخارجية أدان أي إعتداء على عناصر اليونيفيل: لمحاسبة الفاعلين

Lebanon 24
15-02-2025 | 05:43
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باشر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، فور عودته من مؤتمر باريس ليل أمس،  إتصالاته بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام بشأن مسألة الاعتداء على قوات اليونيفيل على طريق مطار رفيق الحريري الدولي. 
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وفي هذا الإطار تواصل هاتفياً صباح اليوم مع رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو مطمئناً عن وضع الجندي المصاب، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت حيث تشاور معها في الوضع القائم حاليا في الجنوب إضافة الى ضرورة إتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل في مدة أقصاها 18 شباط.

 وجرى البحث أيضا مع الجنرال لاثارو وبلاسخارت في وضع قوات حفظ السلام في ظل الاعتداء على قافلة تابعة لها بالأمس.

وقد أدان الوزير رجّي  أي إعتداء على عناصر اليونيفيل، وتأكيده ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالب بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية.  كما أعاد التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق  لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن.
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