الحجار: الاعتداء على "اليونيفيل" جريمة وستتم الملاحقة لتوقيف الفاعلين

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وقال: "حتى الآن، لدينا أكثر من 25 موقوفا في مخابرات الجيش اللبناني، وهناك موقوف عند شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي"، موضحا أن "هذا لا يعني أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل، لكن التحقيقات سوف تظهر من هو المسؤول ومن المرتكب" كما أنها "ستتواصل بشكل جدي جدا".اضاف الحجار: "طلبت من الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين"، مشيرا الى ان" التعبير عن الرأي مسموح ضمن الأصول والقوانين، الا ان قطع الطرق والتعدّيات ممنوعان، مؤكدا ان "التدابير ستكون جديّة".