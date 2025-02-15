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لبنان

"نفذت تفجيرات في لبنان".. معلومات عن "أخطر" وحدة إسرائيلية!

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:00
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وحدة "سايبر" الإسرائيلية التي تبين أنه كان لها دور كبير في تنفيذ تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان خلال شهر أيلول 2024.
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وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل ترتبط بمهام هذه الوحدة.. فماذا كشف عنها وماذا تقول المعلومات بشأنها؟
 
1- تعدُّ وحدة "سابير" مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية التكنولوجية للاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أينما كان ذلك.
 
2- يعمل لصالح وحدة سابير العشرات من المهندسين ومحللي الاستخبارات ومحللي البيانات، وخاصة في ما يتعلق بسحابة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي.

3- يدعم وحدة "سابير" العشرات من التطبيقات الرقمية المتميزة التي تستخدمها استخبارات الجيش الإسرائيلي، وقالت مصادر إن دور سابير هو "تمكين تدفق المعلومات الاستخباراتية" من خلال جميع التطبيقات الرقمية.

4- تتعامل "سابير" مع التكنولوجيا التشغيلية، ويُنظر إلى أعضائها غالباً على أنهم جنود دعم المعركة، حيث يوفرون الألياف الضوئية ووحدات التكنولوجيا المحمولة والبنية الأساسية لشبكة الأقمار الصناعية والراديو ومنصات الاتصال.

5- توفر "سابير" قدرات التشفير لجميع خطوط الاتصالات الاستخباراتية المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وفي المجال الرقمي، توفر الدفاع السيبراني الخاص باستخبارات الجيش.

 
6- باعتبارها جناحاً رئيسياً للبنية التحتية التكنولوجية لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، حظيت وحدة "سابير" باهتمام كبير لدورها في عملية تفجير أجهزة بيجر ضد "حزب الله" في لبنان. (24)

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