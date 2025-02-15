بعد انسحابه من البلدات الجنوبية... العدو أعلن قراره البقاء في 5 مواقع على الحدود

أبلغ العدو الإسرائيلي لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقراره البقاء في خمسة مواقع على الحدود بعد انسحابه من البلدات الجنوبية.



وهذه المواقع هي اللبونة في خراج الناقورة، جل الدير في أطراف عيترون، تلة الحمامص قبالة مستعمرة المطلة، جبل بلاط بين مروحين ورامية، والأطراف بين مركبا ووادي هونين.

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