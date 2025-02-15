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لبنان

ناصر غادر منزله في ددّه – الكورة ولم يعد.. هل من يعلم عنه شيئًا؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 05:54
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة- البـــــلاغ التّالـــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:
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ناصر محمود العويق (من مواليد عام 1971، لبناني)

الذي غادر منزله الكائن في محلّة ددّه – الكورة، بناية العويق، وذلك منذ تاريخ 13-2-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 415463 – 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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