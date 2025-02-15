ناصر غادر منزله في ددّه – الكورة ولم يعد.. هل من يعلم عنه شيئًا؟

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:ناصر محمود العويق (من مواليد عام 1971، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في محلّة ددّه – الكورة، بناية العويق، وذلك منذ تاريخ 13-2-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 415463 – 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.