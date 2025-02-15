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لبنان

الجيش ينفذ عملية تفجير لمخلفات العدوان في القليلة

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:39
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قام فريق الهندسة لنزع الألغام في الجيش بعملية تفجير لقذائف من مخلفات العدوان الاسرائيلي على قرى الجنوب، في حقل التفجير في القليلة الذي اقامه الجيش جنوب مدينة صور .
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