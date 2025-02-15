الجيش ينفذ عملية تفجير لمخلفات العدوان في القليلة

قام فريق الهندسة لنزع الألغام في الجيش بعملية تفجير لقذائف من مخلفات العدوان الاسرائيلي على قرى الجنوب، في حقل التفجير في القليلة الذي اقامه الجيش جنوب مدينة صور .

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