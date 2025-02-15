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لبنان

فرنسا: الاعتداءات على "اليونيفيل" يمكن أن تشكّل جرائم حرب

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:55
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية القضاء اللبناني إلى محاكمة مرتكبي الهجوم على مركبة تابعة لليونيفيل.

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن الاعتداءات على "اليونيفيل" في لبنان يمكن أن تشكّل جرائم حرب.

كما أكدت أنه على الأمن اللبناني حماية قوات حفظ السلام وموظفيها والمباني الأممية.
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