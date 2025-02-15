الخازن: لا بديل عن دولة القانون والمؤسسات

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "إكس":



"حق التظاهر السلمي شيء، والتعدي على اليونيفل وأعمال الشغب المخالفة للقانون شيء آخر. حماية الدولة وترسيخ ثقافتها واستعادة هيبتها من مسؤولية الحكومة، لا بديل عن دولة القانون والمؤسسات".

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