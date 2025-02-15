بعد تعرض نائب قائد اليونيفيل وأحد الضباط للاعتداء.. هذا ما فعله قائد الجيش بالنيابة

عاد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مستشفى الروم - بيروت نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وأحد ضباطها، بعد تعرضهما بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٤ إلى اعتداء من قبل محتجّين، وذلك على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

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واطّلع اللواء الركن عوده على وضعهما الصحي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل، ومشيدًا بالدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان. واطّلع اللواء الركن عوده على وضعهما الصحي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل، ومشيدًا بالدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان.

كما شدد على رفض قيادة الجيش لأي اعتداء على عناصرها، وأكّد العمل على توقيف المعتدين وسوقهم إلى العدالة.